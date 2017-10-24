Большинство экзопланет в системе TRAPPIST-1 признаны непригодными для жизни

Четыре из семи экзопланет земной группы в системе TRAPPIST-1 непригодны для жизни. К такому выводу в ходе своих исследований пришли ученые.

Данная система располагается в 40 световых годах от Земли. Вокруг звезды TRAPPIST-1 вращаются семь землеподобных планет. Вероятность того, что четыре из них обитаемы, крайне мала, отмечает журнал Nature Astronomy. Дело в том, что на данных небесных телах действуют вулканы, активность которых делает появление жизни невозможной.

Ранее «Аргументы недели» писали, что астрономы обнаружили экзопланету со светящейся водой. Небесное тело обладает гигантскими размерами, оно в два раза больше Юпитера.