Названа дата появления российской лунной станции

Российская станция на Луне должна появиться к 2050 году. Такие сроки обозначили в ракетно-космической корпорации «Энергия».

Как заявил представитель «Энергии» Александр Калери, подготовка к строительству станции начнется в 2030-е годы. Задача на ближайшее время – создание нового пилотируемого корабля «Федерация», он должен прийти на смену «Союзу». По словам Калери, которого цитирует портал Life, «Федерации» отводится ключевая роль в развитии отечественной лунной программы.

Ранее «Аргументы недели» писали, что американские и японские ученые нашли место для лунной колонии. По мнению специалистов, ее нужно разместить в лавовых трубах.