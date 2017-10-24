Российские физики предупредили о четырехдневной магнитной буре

Российские физики заявили, что на Землю обрушится четырехдневная магнитная буря. Согласно расчетам специалистов, она должна начаться сегодня и закончиться 27 октября.

Как рассказали ученые «Российской газете», следующие геомагнитные волнения ожидаются на Земле 6-7 ноября. Физики прогнозируют, что магнитные бури в ближайшие месяцы будут повторяться с периодичностью в две недели. Ситуация изменится, когда с поверхности Солнца исчезнут источники геомагнитных возмущений. Это должно произойти в середине 2018 года.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в Госдуме предложили давать россиянам отгулы во время магнитных бурь.