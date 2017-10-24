NASA опубликовало снимок заката в созвездии Орион

Американское космическое агентство NASA опубликовало в социальной сети Twitter фотографию заката в созвездии Орион.

Данное изображение было получено специалистами с помощью телескопа Hubble. Сотрудники агентства отметили: момент заката, запечатленный в созвездии, которое находится на расстоянии 1500 световых лет от Земли, похож на тот, что могут каждый день наблюдать люди.

Ранее «Аргументы недели» писали, что NASA запустило интернет-приложение для виртуальных прогулок по поверхности Марса. При составлении интерактивной 3D-карты Красной планеты были использованы фотографии, сделанные марсоходом Curiosity.