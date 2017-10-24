NASA опубликовало снимок заката в созвездии Орион
24 октября 2017, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]
Американское космическое агентство NASA опубликовало в социальной сети Twitter фотографию заката в созвездии Орион.
Данное изображение было получено специалистами с помощью телескопа Hubble. Сотрудники агентства отметили: момент заката, запечатленный в созвездии, которое находится на расстоянии 1500 световых лет от Земли, похож на тот, что могут каждый день наблюдать люди.
Ранее «Аргументы недели» писали, что NASA запустило интернет-приложение для виртуальных прогулок по поверхности Марса. При составлении интерактивной 3D-карты Красной планеты были использованы фотографии, сделанные марсоходом Curiosity.