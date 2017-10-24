После публикации диссертации легендарного физика-теоретика Стивена Хокинга "сломался" сайт Кембриджского университета.

Отмечается, что было слишком большое количество желающих прочитать работу выдающегося ученого. Как уточняет издание Telegraph, диссертация Хокинга называется "Свойства расширяющихся вселенных", он написал ее в 24 года. Накануне данный труд впервые появился в открытом доступе, после чего всего лишь за сутки около 60 тысяч человек посетили портал Кембриджского университета, чтобы ознакомиться с текстом.

Физику был приятен такой ажиотаж, он выразил надежду на то, что люди не будут разочарованы содержанием диссертации.