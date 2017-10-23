Ученые считают, что депрессия увеличивает шансы умереть в раннем возрасте

Ученые из университета Оттавы провели ряд наблюдений и сделали вывод, что развитие депрессии резко увеличивает шансы умереть в раннем возрасте.

Интересно, что это касается и женщин, и мужчин. Специалист Айэн Колмэн отметил, что в среднем люди, страдающие депрессией, живут на 4-18 лет меньше, чем те, кого эти состояния не беспокоят.

Как уточняется в научном журнале CMAJ, с 1992 по 2011 год данный показатель для женщин вырос на 50 процентов, что очень пугает экспертов.

Отметим, что хроническая депрессия считается одним из наиболее распространенных психических расстройств в современном мире. Человек теряет интерес к жизни, страдает от заниженной самооценки и апатии.