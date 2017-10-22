Ученые рассказали, в чем польза ревности

Американские ученые провели ряд исследований и выяснили, в чем польза человеческой ревности.

Эксперты из Калифорнийского университета в Дейвисе отметили, что это чувство помогает создавать длительные романтические отношения. Как уточняется в издании Frontiers in Ecology and Evolution, ученые провели эксперименты на обезьянах-прыгунах, которые заводят связи на всю жизнь и крайне негативно относятся к чужакам, претендующим на их территорию.

Специалисты выяснили, что ревность может быть эволюционным методом сохранить целостность пар.