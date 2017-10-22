Эксперты: технологии виноваты в частых изменах супругов

Эксперты сообщили, что супруги все чаще изменяют друг другу из-за развития технологий.

Ранее "походы налево" были лишь с одним человеком, а теперь люди начали изменять с несколькими партнерами. Как сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на статистику юридических фирм, в современном мире количество тайных любовников нередко достигает пяти человек.

Адвокат фирмы Hall Brown Family Law отмечает, что сейчас многие женщины жалуются на своих мужей, которые поддерживают другие отношения через социальные сети и сайты знакомств, даже находясь рядом с ними.