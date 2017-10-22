Астрономы предсказали бомбардировку Земли астероидами в 2058 году

В середине текущего столетия Землю ждет бомбардировка астероидами. Об этом заявили астрономы.

В 2058 году к планете должен приблизиться один из самых крупных астероидов — Круитни, пишет издание ToDay News Ufa. Вероятность того, что он рухнет на Землю, крайне мала, считают ученые. При этом астероид в состоянии повлиять на орбиту других, более мелких небесных тел, которые будут падать на земную поверхность.

Ранее «Аргументы недели» писали, что научным работникам из Японии удалось запечатлеть пролет мимо Земли астероида 2012 ТС4. Небесное тело прошло возле планеты на расстоянии порядка 50 тысяч километров.