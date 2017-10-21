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Американские ученые скорректировали дату падения на Землю советского спутника

21 октября 2017, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

Американские ученые скорректировали дату падения на Землю советского спутника
фото: pixabay.com

Советский спутник «Молния-1-44» упадет на Землю не 21 октября, как сообщалось ранее, а 23 октября. Новую дату назвали ученые, работающие в американской Системе контроля космического пространства.

Согласно прогнозу специалистов, космический аппарат упадет в Тихий океан. Это должно произойти в нескольких сотнях километров к востоку от Гавайских островов, передает «Интерфакс».

Спутник связи «Молния-1-44» был запущен Советским Союзом в 1979 году. Масса аппарата составляет 1 500 кг. Ученые предполагают, что спутник должен разрушиться при вхождении в атмосферу Земли, однако отдельные его фрагменты достигнут поверхности планеты.  

 

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