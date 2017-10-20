Ученые назвали возможным происхождение людей от марсиан

Предками людей являются не обезьяны, а марсиане. Такое предположение сделал астроном Сет Шостак, руководитель проекта по поиску внеземных цивилизаций SETI.

Согласно гипотезе Шостака, несколько миллиардов лет назад Красная планета была обитаемой, пишет medikforum.ru. После столкновения Марса с астероидом сохранившиеся микроскопические частицы биологической жизни смогли достичь Земли. Они стали основой возникновения жизни уже на этой планете. Сначала живые существа появились в воде, а затем – на суше.

Ранее «Аргументы недели» писали, что космическое агентство NASA назвало опасным строительство поселений землян на спутниках Марса – Фобосе и Деймосе.