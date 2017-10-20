Зонд Dawn изучит запасы воды в недрах ближайшей к Земле карликовой планеты

Агентство NASA решило продлить миссию зонда Dawn. Аппарат изучит запасы воды в недрах Цереры, ближайшей к Земле карликовой планеты.

Предполагается, что в ближайшее время зонд поменяет свою орбиту и сблизится с поверхностью небесного тела на расстояние в 200 километров. Раньше это расстояние составляло 385 километров.

Dawn начал исследовать Цереру весной 2015 года. На первых снимках, которые передал на Землю космический аппарат, ученые обнаружили лед. В рамках новой миссии зонда специалисты попытаются раскрыть происхождение этой воды, сообщает РИА Новости.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Церера вошла в число планет, на которые в будущем могут переселиться люди.