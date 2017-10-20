Астроном NASA назвал возможную причину неудачных поисков внеземной жизни

Астроном NASA Алан Стерн объяснил, почему человечество до сих пор не смогло установить контакт с внеземными цивилизациями.

Выступая на научной конференции в американском городе Прово, Стерн заявил, что возможная причина неудачных поисков инопланетной жизни заключается в том, что большую часть потенциально обитаемых небесных тел, скорее всего, составляют водные миры, покрытые льдом. По словам Стерна, которого цитирует РИА Новости, обитатели подобных миров вряд ли догадываются о существовании звезд и других планет.

Ранее «Аргументы недели» писали, что уфологи назвали возможную дату нападения инопланетян на Землю. Охотники на НЛО предполагают, что это случится в декабре текущего года.