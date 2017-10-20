Часть работы врачей и юристов возьмут на себя роботы

Знаменитый во всем мире футуролог и популяризатор науки Митио Каку убежден, что уже совсем скоро развитие технологий приведет к тому, что десятки профессий просто исчезнут. Общество перестанет нуждаться в низкоквалифицированных врачах и юристах.

Технические устройства заменят труд представителей посреднических профессий. Почувствовав недомогание, люди смогут обратиться к виртуальному рободоктору. Он выслушает симптомы, задаст уточняющие вопросы, измерит температуру, сделает другие необходимые анализы и поставит диагноз. Помощь врача-человека понадобится только в сложных случаях.

Как рассказал РБК Митио Каку, особо популярными станут и робоюристы. Они займутся рутинной работой с документами. Таким образом у людей появится больше времени и сил для творчества.