Британские ученые советуют не уступать место в транспорте пожилым людям

Группа британских ученых, которой руководит хирург-ортопед Скартелтт МакНелли, призывает не уступать место в транспорте пожилым людям.

Эксперты убеждены, что эта забота вредит здоровью немолодых граждан и рекомендуют разделять последствия старения и отсутствия физической активности. В научном издании British Medical Journal уточняется, что при помощи регулярных упражнений пожилые мужчины и женщины могут начать чувствовать себя лучше.

Профессор Муир Грэй подчеркивает, что стоять на месте очень полезно, поэтому, если человек ничем не болен и может не садиться, то лучше дать ему возможность поупражняться. Однако следует различать благие намерения и элементарное неуважение к старшим.