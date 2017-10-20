В ночь на субботу жители Земли увидят звездопад

В ночь на субботу, 21 октября, жители Земли смогут увидеть метеорный поток Ориониды.

На очень темном небе, не подсвеченном огнями города, можно будет заметить от 15 до 20 метеоритов в час. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Московского планетария, наблюдать звездопад лучше в юго-восточной части неба с полуночи до раннего утра.