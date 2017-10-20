Ученые отмечают, что частицы метеорного роя Орионид чаще всего белого цвета, однако иногда они бывают оранжевыми, желтыми, красными и даже сине-зелеными.
В ночь на субботу жители Земли увидят звездопад
20 октября 2017, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на субботу, 21 октября, жители Земли смогут увидеть метеорный поток Ориониды.
На очень темном небе, не подсвеченном огнями города, можно будет заметить от 15 до 20 метеоритов в час. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Московского планетария, наблюдать звездопад лучше в юго-восточной части неба с полуночи до раннего утра.