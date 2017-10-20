Ученые провели масштабное исследование и выяснили, что может стать причиной "ядерной зимы" на Земле.

Специалисты утверждают, что катастрофу может инициировать сильнейший метеоритный дождь. Как отмечает портал Инфореактор, метеориты, которые не сгорают в атмосфере, а падают на поверхность планеты, могут разрушить дома и привести к гибели людей.

Согласно данным ToDay News Ufa, данные небесные тела также способны стать причиной разрушения озонового слоя, вследствие чего атмосфера наполнится оксидами азота. После этого на Землю опустятся тьма и холод.