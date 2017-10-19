Ученые подыскали место для лунной колонии

Японские и американские ученые считают, что будущую лунную колонию землян нужно разместить в лавовых трубах.

Специалисты исследовали спутник Земли с помощью станции «Кагуя» и пришли к выводу, что расположенные под поверхностью небесного тела пещеры пригодны для создания противорадиационных убежищ или полноценных лунных баз. Одним из мест, в котором в будущем можно создать колонию, исследователи назвали крупную лавовую трубу, расположенную районе Океана Бурь, пишет журнал Geophysical Research Letters.

Ранее в четверг «Аргументы недели» сообщили, что агентство NASA сочло опасным возведение баз на спутниках Марса.