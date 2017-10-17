Станция Cassini помогла астрономам раскрыть тайну существования колец Сатурна

Астрономы смогли раскрыть тайну существования колец Сатурна. В этом ученым помогла станция Cassini.

Согласно расчетам специалистов, кольца, окружающие планету-гиганта, должны были исчезнуть много лет назад, отмечает РИА Новости. В ходе исследования снимков, переданных на Землю Cassini, астрономы пришли к выводу, что этого не произошло из-за спутников Сатурна. По мнению ученых, 7 лун планеты стабилизируют кольца, благодаря чему они сохраняют свою структуру.

Cassini изучала Сатурн и его спутники в течение 13 лет. В середине сентября выполнившая свою миссию станция утонула в атмосфере газового гиганта.