NASA изобразило столкновение нейтронных звезд

Американское космическое агентство NASA опубликовало рисунок, на котором изображено столкновение двух нейтронных звезд.

В сообщении на официальном сайте организации говорится, что художники, работавшие над данной иллюстрацией, постарались показать, как могло бы выглядеть слияние небесных тел для стороннего наблюдателя. По мнению специалистов, на месте столкновения образовалось бы плотное, расширяющееся во все стороны облако обломков.

Ранее «Аргументы недели» писали, что научные работники из Великобритании раскрыли происхождение ближайшей к Земле звезды после Солнца. Речь идет о звезде Проксима Центавра.