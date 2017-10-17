Самарский политех представляет ходящую архитектуру

С 14 по 22 октября Самарский политех представляет на выставке павильона робототехники крупнейшего молодежного форума ходящую архитектуру и макет гелиолитографической лаборатории для строительства на Луне.



Ларифуга – в переводе с латыни «бродяга». Это четвертая в мире кинематическая схема, разработанная самарскими архитекторами – доцентом кафедры инновационного проектирования политеха Антоном Раковым и Юлией Ратиевой. Схема преобразования вращательного движения в шаг позволила инноваторам разместить над шагающими опорами сооружения полезное пространство. В основе разработки – природные конструкции: принцип строения конечностей млекопитающих, пресмыкающихся и насекомых. Этот шагоход может в перспективе быть ходящим офисом. Эта конструкция может быть приспособлена и для движения по поверхности Луны. К слову, сегодня в Самарском политехе ведется разработка междисциплинарного проекта по созданию гелиолитографической лаборатории для лунной застройки.



Для участия в фестивале молодежи и студентов в Сочи ларифуги переоснастили. Дистанционное управление механизмами осуществляется с помощью перчатки-джойстика – разработки студента факультета автоматики и информационных технологий Самарского политеха Артема Бражникова. Теперь ларифуги могут двигаться в разных направлениях, бегать, танцевать и даже имитировать борьбу дзюдо.





по сообщению портала "Самара сегодня"