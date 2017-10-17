Ученые выяснили причину образования тромбов

Ученые выяснили причины образования тромбов, которые зачастую приводят к скоропостижной смерти.

Отмечается, что тромб – это сгусток крови, который образуется в кровеносном сосуде или же в полости сердца. Он зачастую образуется из-за нарушения свертываемости крови, которое возникает из-за генетической предрасположенности или аутоиммунных заболеваний.

Кроме того, как отмечает портал Gazeta.ru, причиной образования тромбов может стать повреждение эндотелия в результате операций, травм и даже инфекций.

Также иногда это происходит вследствие нарушения кровотока, который возникает из-за застоя крови.

Напомним, 15 октября, скончался знаменитый российский актер Дмитрий Марьянов. Предварительной причиной его смерти назван оторвавшийся тромб.