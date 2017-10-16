NASA провело успешные испытания нового ионного двигателя

Американское космическое агентство NASA удачно протестировало ионный двигатель X-3. Данный силовой агрегат создали инженеры из Мичиганского университета. Мотор установил рекорды по мощности, тяге и рабочему току.

X-3 развил мощность свыше 100 кВт. Реактивная тяга двигателя — рекордные 5,4 Н, сообщает Space.com..

Ионные двигатели отличаются высоким удельным импульсом - примерно 40 километров в секунду. В результате для достижения высоких скоростей тратится гораздо меньше топлива.

Ученые обещают не останавливаться на достигнутом, а развивать это направление. Очередные испытания запланированы в 2018 году.