NASA провело успешные испытания нового ионного двигателя
16 октября 2017, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]
Американское космическое агентство NASA удачно протестировало ионный двигатель X-3. Данный силовой агрегат создали инженеры из Мичиганского университета. Мотор установил рекорды по мощности, тяге и рабочему току.
X-3 развил мощность свыше 100 кВт. Реактивная тяга двигателя — рекордные 5,4 Н, сообщает Space.com..
Ионные двигатели отличаются высоким удельным импульсом - примерно 40 километров в секунду. В результате для достижения высоких скоростей тратится гораздо меньше топлива.
Ученые обещают не останавливаться на достигнутом, а развивать это направление. Очередные испытания запланированы в 2018 году.