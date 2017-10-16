Ученые сообщают, что воронки на Ямале увеличиваются в размерах

Появившиеся воронки на Ямале увеличиваются в размерах. Данным феноменом занимаются специалисты из Института криосферы Земли СО РАН. Дыры образовались в Бованенковском районе в 2014 и 2015 годах.

Экспедиция, возглавляемая доктором геолого-минералогических наук Мариной Лейбман и кандидатом геолого-минералогических наук Артемом Хомутовым, работала на научно-исследовательском полигоне «Васькины Дачи» на полуострове Ямал, где ведется многолетний мониторинг криогенных процессов и динамики озер, образовавшихся на месте воронок газового выброса, сообщили в департаменте по науке и инновациям ЯНАО.

Первая воронка, которую заметили в 2014 году, разрастается, вторая увеличивается не так активно. Также начинают появляться новые воронки или "термоциклы". Как рассказали в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа, химический состав наполняющей воронки воды сильно отличается от воды в соседних водоемах.

Туристов предупреждают, что подходить к воронке близко очень опасно — края образования постоянно разрушаются и можно полететь вниз с высоты десятка метров.