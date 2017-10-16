Ученые нашли способ продлить жизнь человека

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв нашли способ предотвратить старение.

Оказалось, что определенная группа белков отвечает за молекулярный механизм, влияющий на долголетие червей, а также млекопитающих. Повышение концентрации белков позволяет существенно продлевать жизнь живым существам. Как уточняется в издании Nature Communications, в рамках исследования эксперты узнали, что белки KLF имеют способность подавлять экспрессию генов, в рамках которой необходимо использование информация ДНК для синтеза биополимеров.

Эти белки также выполняют важную функцию поддержания кровеносных сосудов, а их потеря в организме приводит к гипертонии, а также сердечно-сосудистым заболеваниям.