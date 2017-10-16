Ученые нашли способ продлить жизнь человека
16 октября 2017, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв нашли способ предотвратить старение.
Оказалось, что определенная группа белков отвечает за молекулярный механизм, влияющий на долголетие червей, а также млекопитающих. Повышение концентрации белков позволяет существенно продлевать жизнь живым существам. Как уточняется в издании Nature Communications, в рамках исследования эксперты узнали, что белки KLF имеют способность подавлять экспрессию генов, в рамках которой необходимо использование информация ДНК для синтеза биополимеров.