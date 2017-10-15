Ученые понадеялись найти на Луне разгадку тайны зарождения земной жизни

Новая экспедиция на Луну может помочь ученым разгадать тайну зарождения жизни на Земле. С таким заявлением выступил руководитель Центра лунной науки и исследований в Лунном и Планетарном институтах Дэвид Кринг.

По мнению Кринга, изучение образцов лунного грунта поможет лучше понять эволюцию Вселенной, пишет OAnews. А в ходе исследования состава метеоритов, лежащих на поверхности небесного тела, возможно, удастся понять, как попала на Землю жизнь и какое влияние космос оказывал на эволюционные процессы на планете.

Ранее «Аргументы недели» писали, что российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» представила новую схему экспедиции на Луну.