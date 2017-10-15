Астрономы обнаружили «Супер-Сатурн» возле похожей на Солнце молодой звезды

Астрономы обнаружили возле похожей на Солнце молодой звезды планету, кольца которой в 200 раз больше, чем у Сатурна.

Открытому небесному телу дали название «Супер-Сатурн». Согласно мнению специалистов, длина его колец составляет около 180 млн километров. Это больше, чем расстояние между Землей и Солнцем, отмечает издание «Территория новостей». В настоящее время специалисты пытаются понять, почему столь массивные кольца не были разорваны гравитацией.

Ранее «Аргументы недели» писали, что исследователи допустили существование жизни на спутнике Сатурна Энцеладе. Это предположение ученые сделали после того, как обнаружили, что атмосфера небесного тела состоит из водорода и азота.