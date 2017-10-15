СМИ предупредили о падении на территории РФ и Казахстана двух метеоритов

На территории России и Казахстана на следующей неделе упадут небольшие метеориты. Об этом предупредили СМИ.

Сайт «ВладТайм» пишет, что падения двух небесных тел на Землю ученые ждут 17 октября. По данным издания, объекты приземлятся в безлюдной местности, поэтому причин для паники нет.

Распространивший эту информацию портал ссылается на астрономов NASA. На официальном сайте американского космического агентства упоминания о метеоритах нет.

Ранее «Аргументы недели» писали, что астрономам из Японии удалось снять на видео пролет возле Земли астероида 2012 ТС4. Небесное тело прошло мимо планеты на расстоянии порядка 50 тысяч километров.