Ученые из Китая, США и Чили нашли шесть новых галактик
14 октября 2017, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 14 октября, стало известно, что ученые из Китая, США и Чили обнаружили сразу шесть новых галактик.
Предполагается, что они сформировались через 550-800 миллионов лет после Большого взрыва. Как уточняет сегодня агентство Синьхуа, которое ссылается на информацию Китайского научно-технологического университета, астрономам удалось сделать серьезный шаг вперед в изучении эпохи реионизации.
Руководил международной группой профессор КНТУ Ван Цзюньсянь.