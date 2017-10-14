Ученые из Китая, США и Чили нашли шесть новых галактик

В субботу, 14 октября, стало известно, что ученые из Китая, США и Чили обнаружили сразу шесть новых галактик.

Предполагается, что они сформировались через 550-800 миллионов лет после Большого взрыва. Как уточняет сегодня агентство Синьхуа, которое ссылается на информацию Китайского научно-технологического университета, астрономам удалось сделать серьезный шаг вперед в изучении эпохи реионизации.

Руководил международной группой профессор КНТУ Ван Цзюньсянь.