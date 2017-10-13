Извержение вулкана Симмоэ в Японии заснято на видео (ВИДЕО)

В Японии произошло извержение вулкана Симмоэ, находящегося на границе префектур Кагосима и Миядзаки.

Вулкан в конце сентября проснулся впервые за шесть лет.

"Охотник" за природными катаклизмами Джеймс Рейнольдс снял пробудившийся вулкан и извержение с помощью квадрокоптера.

По данным японского метеорологического агентства, столб вулканического пепла поднялся примерно на два километра над уровнем кратера, - пишет "Российская газета".

Фотограф умудрился сделать селфи на расстоянии 2,5 километров от вулкана.

Рейнольдс выложил фото и видео в свой Twitter.