Ученых заинтересовала гигантская полынья в арктическом море Уэдделла

В антарктическом море Уэдделла образовалась огромная полынья, размер которой сопоставим с территорией Челябинской области или двумя Московскими областями. Площадь антарктической полыньи в глубине антарктического континента составляет более 80 тысяч квадратных километров.

Эксперты пока не объяснили механизм образования полыньи в море Уэдделла, связано ли это с глобальным потеплением, - сообщает Daily Mail. Обычно полыньи образуются в прибрежных районах.

"Это выглядит, как будто кто-то проткнул гигантскую дыру во льду", — комментирует специалист по физике атмосферы Кент Мур из Университета Миссисоги в Канаде.

Ученые активно занимаются изучением полыньи с того момента, когда ее заметили на фотографиях, сделанных со спутника.