К концу 2018 года в РФ наладят выпуск устройств для набора текста силой мысли

К концу 2018 года в России будет налажен серийный выпуск устройств для набора текста силой мысли.

Терминалы под названием "НейроЧат" предназначены для людей, которые перенесли инсульт и не могут говорить и двигаться. Исполнительный директор отраслевого союза "Нейронет" Александр Семенов подчеркнул, что в настоящий момент опытные образцы данного устройства проходят тестирование, передает ТАСС.

Предполагается, что этот проект даст людям с серьезными нарушениями речи и движений возможность общаться с родными и врачами. Кроме того, эффективность процесса лечения и реабилитации будет также существенно повышена.