Рогозин объяснил, почему старт "Прогресса" был перенесен
12 октября 2017, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
Запуск грузового корабля "Прогресс МС-07" к Международной космической станции перенесен на 14 октября. Старт был запланирован на 12 октября 2017 года в 12 часов 32 минуты с Байконура.
Предполагалось, что он впервые совершит полет по трехчасовой схеме (два витка по орбите Земли).
"Автоматика отключила пуск — единственное что я получил от Роскосмоса. Сейчас госкомиссия выясняет, в чем вопрос", — сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.
Корабль должен был доставить на МКС две тонны грузов, в том числе топливо, пищу, воду, кислород и оборудование для поддержания станции.