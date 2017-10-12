Запуск грузового корабля "Прогресс МС-07" к Международной космической станции перенесен на 14 октября. Старт был запланирован на 12 октября 2017 года в 12 часов 32 минуты с Байконура.

Предполагалось, что он впервые совершит полет по трехчасовой схеме (два витка по орбите Земли).

"Автоматика отключила пуск — единственное что я получил от Роскосмоса. Сейчас госкомиссия выясняет, в чем вопрос", — сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.

Корабль должен был доставить на МКС две тонны грузов, в том числе топливо, пищу, воду, кислород и оборудование для поддержания станции.