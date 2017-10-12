Эксперт: взломать iPhone очень просто, но есть способ защититься

Эксперт сделал неутешительное заявление для владельцев iPhone.

Оказывается, хакеры могут легко взломать смартфон и получить доступ к данным Apple ID в связи с некоторыми недоработками в операционной системе. Программист Феликс Краузе сообщил, что пользователи iPhone привыкли подтверждать учетную запись и вводить пароль всегда, когда всплывает системное уведомление. Как отмечает РИА "Новости", именно таким образом можно самостоятельно передать злоумышленникам данные.

Специалист рекомендует закрывать все приложения, которые требуют ввода пароля. Если данные нужны системе, то окно не исчезнет, а если владельца iPhone пытаются обмануть хакеры, уведомление свернется вместе с вредоносной программой.