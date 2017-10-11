В Солнечной системе открыли новую систему планетарных колец‍

Международная группа астрономов с помощью 12 телескопов наблюдала за прохождением карликовой планеты Хаумеа между другой звездой и Землей. Оказалось, что вокруг этого небесного тела существует кольцо больших размеров.

Наличие колец может быть связано с недавним разрушением какого-то крупного тела на орбите Хаумеа.

Если ранее считалось, что планета имеет яйцеобразную форму с размерами в 1 960 на 1 518 на 996 километров, то теперь выяснилось, что в длину Хаумеа достигает 2 320 километров. Из новых цифр выходит, что плотность её меньше, чем считалась ранее.

Ранее эксперты рассказали о цикличности Солнечной активности, которая может уничтожить экосистему на Земле через 30 лет. Так, 21 век достаточно опасен для жителей Земли уже с 2039 года и до 2055 года.