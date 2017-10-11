Ученые сообщили, что Исаак Ньютон называл дату гибели Солнца

Американские эксперты убеждены, что легендарный физик и математик Исаак Ньютон смог вычислить дату гибели Солнца.

Якобы всемирно известный ученый смог сделать это при помощи особых математических подсчетов. В настоящий момент специалисты из США тщательно изучают записи Ньютона и пытаются разобраться в его предсказании. Как уточняет Gazetadaily, по мнению физика, Солнце окончательно "умрет" в 2060 году.



Интересно, что эксперты не спешат соглашаться с подсчетами своего знаменитого коллеги. Современные ученые полагают, что гибель светила произойдет не в ближайшем будущем.