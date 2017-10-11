Найдена невидимая половина вселенной

Международная группа ученых нашла 50% видимого вещества во Вселенной, которое считалось пропавшим. Материя оказалась плотно упакована между галактиками и галактическими скоплениями (кластерами). Исследование опубликовано на сайте arXiv.org.

Действующая космическая модель Lambda-Cold Dark Matter (ΛCDM) гласит, что Вселенная состоит из темной материи и темной энергии более чем на 95%. При этом доля обычной материи (барионная — состоит из протонов и нейтронов) в звездах, межзвездной среде и горячем газе галактических скоплений (кластерах) достигает только 4,6%. Ученые смогли увидеть в этих «объектах» лишь 50% от возможного количества обычной материи. Местоположение второй половины материи до этого дня было неизвестно.

Исследование показало, что потерянная барионная материя содержится между галактиками и кластерами. Ее назвали тепло-горячей межгалактической средой. Эту среду тяжело обнаружить из-за низкой плотности и температуры. Подтвердить данные, что обычная материя содержится именно в указанных структурах, помогла орбитальная обсерватория Planck. Ученые зафиксировали изменения в фоне при прохождении фотонов через тепло-горячую межгалактическую среду.

После Большого взрыва световое излучение проходило через газовые нити и рассеивало внутри них электроны. Из-за этого на снимках виднелись тусклые пятнистые регионы. Астрофизики установили, что газовые нити примерно в три раза плотнее барионов.

Чтобы найти пропавшую материю, исследователи изучили около 260 галактик.