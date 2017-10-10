Назван лучший способ распознавать эмоции собеседника

Ученые в Йельском университете (США) пришли к выводу, что человек лучше распознает эмоции на слух. Оказывается, одновременно воспринимать окрас голоса человека и его мимику мы не можем.

Были проведены пять экспериментов с участием более 1800 человек, которым предлагалось либо общаться самим, либо наблюдать за общением других испытуемых. В одном случае они могли слышать беседу, не видя говорящих. В другом — следить за выражениями их лиц, не слыша голос, а в третьем — и слышать, и видеть собеседников. Также испытуемым давали прослушивать запись беседы людей, зачитанную синтезированным на компьютере голосом, чтобы исключить эмоциональный компонент общения.

Оказалось, что тем, кто слушал человеческую речь, но не видел собеседников, удавалось определять эмоции говорящих с наибольшей точностью.

Автор исследования Майкл Краус полагает, что мимика часто помогает человеку скрывать свои эмоции. Люди обращают слишком много внимания на лицо, в то время как именно голос собеседника несет информацию,

Результаты исследования были опубликованы в журнале American Psychologist.