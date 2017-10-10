Российские биотехнологи разработали вакциону против гриппа

Российские биотехнологи разработали новую вакцину против гриппа. Медики предполагают, что в этом году активны будут четыре штамма гриппа: два типа А и два — типа Б.

Вакцины, которые используют сегодня, включают в себя антигены только трех штаммов. Имеется риск заразиться четвертым — опасным вирусом типа Б.

Ученые в подмосковной лаборатории работали два с половиной года над составом новой вакцины. В ее состав входят все 4 актуальных штамма гриппа. Испытания на людях завершены. В ней в три раза меньше чужеродных человеческому организму белков. Но иммунитет вырабатывается так же быстро.

Вакцина разливается в стерильный шприц. Такая прививка не всегда предотвращает само заболевание, но блокирует развитие осложнений. Если клинические испытания пройдут успешно, универсальная вакцина от всех штаммов станет доступна уже через два года, - сообщается на сайте Vesti.ru.

Медики рекомендуют привиться от гриппа уже сейчас. Эксперты уверяют, что польза от прививок есть.

2 октября открылась Всероссийская "горячая линия" по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты региональных управлений Роспотребнадзора будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа.