Ученые выяснили, почему мужчины эгоистичнее женщин, а слабый пол добрее сильного. Оказалось, что все зависит от уровня дофаминов, или "гормонов вознаграждения", которые поступают в мозг после совершенных поступков.

Женщины более склонны к альтруизму, чем мужчины, поскольку получают удовольствие, проявляя великодушие. В этот момент у них активизируется структура головного мозга под названием стриатум, отвечающая за вознаграждение при принятии решений.

Ученые из Швейцарии, Нидерландов и Германии провели опыт. Для эксперимента собрали группу из 56 женщин и мужчин. Половине из них дали препарат, блокирующий действие дофамина, другим — таблетку плацебо. Затем участникам представили гипотетическую ситуацию, в которой нужно было решить, забирать ли большую сумму денег себе, либо поровну поделиться с другими. После этого людям давали другую таблетку и повторяли эксперимент. Результаты показали, что при приеме плацебо 51% женщин предпочитали делиться деньгами, тогда как для мужчин этот показатель был ниже 40%. Но после приема медицинского препарата женщины были менее склонны делиться, в то время как мужчины решили разделить денежные средства на 45% и 44% соответственно, сообщает Medikforum.ru.

Во втором исследовании ученые проанализировали результаты томографии мозга мужчин и женщин, сделанной, когда они решали задачу с разделением денег. Опыт показал, что в мозгу женщин, делающих "социальный выбор", больше дофамина, чем в соответствующем отделе в мужском мозге.

Исследователи отметили, что остается неясным, являются ли гендерные различия "врожденными", или они вызваны давлением социальной среды — культуры, гендерных стереотипов, воспитания.