Ученые отыскали недостающую половину Вселенной

Ученые нашли недостающие 50% видимого вещества во Вселенной.

О результатах исследования, осуществленного международной группой научных работников, сообщил arXiv.org. В материале, опубликованном на сайте, говорится, что, согласно разделяемой многими учеными гипотезе, Вселенная на 95% заполнена холодной темной материей и темной энергией. На барионную материю, состоящую из протонов и нейтронов, приходится 5%.

Ранее проведенные специалистами наблюдения продемонстрировали, что в звездах, межзвездной среде и горячем газе галактических скоплений содержится лишь 50% теоретического количества барионной материи. В ходе своего исследования ученые выяснили, что другая половина плотно упакована между галактиками и галактическими скоплениями.