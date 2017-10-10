Учёные разработали инновационный способ уменьшения погрешности телескопов

Ученые Самарского государственного технического университета (СамГТУ) и ракетно-космического центра «Прогресс» (РКЦ «Прогресс») разработали и запатентовали в России и в США новый способ компенсации оптических аберраций с использованием управляемого деформируемого зеркала.



Авторами изобретения стали заведующий кафедрой «Механика» ФГБОУ ВО «СамГТУ», профессор, доктор технических наук Яков Клебанов, первый заместитель генерального директора, генеральный конструктор, начальник ЦСКБ АО «РКЦ «Прогресс», доктор технических наук Равиль Ахметов и доцент СамГТУ, кандидат физико-математических наук Константин Поляков.



Работы выполнялись в Инжиниринговом центре Аэрокосмического кластера Самарской области в рамках подпрограммы «Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области» на 2015 – 2018 годы государственной программы Самарской области «Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области» на 2014 – 2018 годы» при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.



Запатентованный способ повышает разрешающую способность телескопов за счет улучшения конструкции деформируемого зеркала и высокой точности управления активной оптической системой.



Улучшение качества изображения при дистанционном зондировании Земли и наблюдении космических объектов является одним из основных направлений работы Инжинирингового центра Аэрокосмического кластера Самарской области. Получение большого поля зрения и высокого углового разрешения в широком спектральном диапазоне возможно в крупногабаритных телескопических системах. Однако с увеличением размеров телескопов традиционные методы решения задач компенсации искажений от температурных полей и сил тяжести становятся неэффективными.



В Центре развивают методы активной оптики, совершившие в последнее время технологический прорыв в телескопостроении. Технология активной оптики эффективна для оптических инструментов с различными схемами, в которых активное зеркало в нужный момент позволяет корректировать изображение. Разработанное техническое решение – один из результатов работы ученых, развивающих новые направления в обеспечении высокой разрешающей способности телескопов.

по сообщению портала "Самара сегодня"