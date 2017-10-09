Археологи расшифровали древний текст о Троянской войне

Археологи и лингвисты расшифровали загадочный текст на каменной табличке, найденной на западе Турции в конце 19 века, и выяснили, что она повествует о падении Хеттской империи и первой "настоящей" Троянской войне.

Сложность с расшифровкой была в том, что саму табличку утратили, но была сохранена копия. При этом историки сомневаются, что это действительно существовавший манускрипт. Табличка длиной около 29 метров, оригинал которой был обнаружен в 1878 году, была написана на лувийском языке, расшифровать который на сегодняшний день, по некоторым оценкам, могут лишь около двадцати специалистов.

Когда ученые прочитали этот текст, они неожиданно обнаружили, что он был связан с другим известным "центром силы" того времени, знаменитой Троей, а также с загадочными "народами моря", сообщает РИА Новости.

Эксперты отмечают, что войска Трои опустошили Хеттское царство, Микенскую Грецию, Крит и Древний Египет. Они вызвали экономический и культурный коллапс, называемый "катастрофа бронзового века".