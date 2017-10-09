Ученые NASA изменят ДНК космонавтов перед полетом на Марс

Ученые NASA рассматривают возможность изменения ДНК астронавтов, которые планируют реализовать миссию на Марс. Такую информацию сообщил технолог космического агентства Дуглас Терьер на саммите инноваций в Лондоне.

На данный момент рассматривается возможность использования препарата NMN. Исследование с участием лабораторных мышей показали, что соединение способно омолаживать животных. Если клинические тесты будут удачными, то препарат начнут использовать на людях, сообщает "Актуальные новости". Если вколоть его человеку, то NMN подействует на способ считывания генов телом, при этом изменения в базовый код не будут внесены – подобный метод называют эпигенетической модификацией. Такой метод даст возможность избежать онкологических заболеваний, деменции и недугов, вызванных с действием радиационного облучения, повысит устойчивость организма к агрессивным окружающим факторам.