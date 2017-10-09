Ракета Falcon 9 с десятью спутниками связи запущена в США

В США в понедельник, 9 октября, в 15.37 по московскому времени запустили ракету-носитель Falcon 9.

Пуск ракеты с десятью спутниками связи Iridium-3 на борту с космодрома Ванденберг, согласно последней информации, прошел успешно.

Уточняется, что в рамках данного старта компания SpaceX планирует осуществить посадку первой ступени ракеты на баржу, которая заранее была расположена в океане. Как уточняет РИА "Новости", это будет сделано с целью ее дальнейшего использования.