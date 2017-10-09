Учёный рассказал о последствиях приближения к Земле астероида 12 октября

Астероид 212 ТЦ-4 в четверг, 12 октября, максимально приблизится к нашей планете. Новосибирский научный сотрудник назвал его вторым челябинским метеоритом, развеяв новые слухи об очередном «конце света».



«12 октября астероид 212 ТЦ-4 действительно приблизится к Земле на очень маленькое по космическим меркам расстояние. Оно в пять раз будет меньше, чем расстояние от Земли до Луны. Но мы 212 ТЦ-4 даже в телескоп не увидим, потому что он очень маленький. Его диаметр около 18 метров», — рассказал корреспонденту НДН.инфо заместитель директора по научно-методической работе Большого Новосибирского планетария Илья Орлов.



По мнению ученого, даже если бы этот астероид встретился с Землей, масштабной катастрофы не произошло бы: "Вспомните, была ли катастрофа четыре года назад, когда на Землю упал челябинский метеорит?»



Челябинский метеорит (весом 10 тысяч тонн диаметром около 17 метров стол) коснулся Земли в Челябинской области утром 15 февраля 2013 года. Тогда пострадало 1613 человек, большинство из них от выбитых стёкол.



В интернете и на телевидении прежде не раз заявляли о катастрофах, вплоть до «конца света», в связи с приближением астероида 212 ТЦ-4 к Земле. Его называли «астероидом-аполлоном», который «может однажды так пересечься (с земной орбитой), что угодит прямиком в нашу планету».

по сообщению портала "НДН.Инфо"