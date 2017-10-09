Небольшой астероид, который по размерам и траектории движения похож на метеорит, упавший в феврале 2013 года в Челябинске, пронесся мимо Земли.

Это произошло рано утром в понедельник, 9 октября, уточнили в Центре малых планет Международного астрономического союза. Как отмечает РИА "Новости", данное небесное тело было открыто обсерваторией Маунт-Леммон на прошлой неделе и получило названием 2017 ТВ1.

Астрономы заявили, что астероид, диаметр которого составляет от 27 до 67 метров, сблизился с Землей на 13,2 миллиона километров и пролетел мимо.