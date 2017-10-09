NASA опубликовало новые фотографии Юпитера и его спутников

Сотрудники американского космического агентства NASA смогли получить новые фотографии Юпитера и двух его крупнейших спутников - Ио и Европы.

В настоящее время данные изображения опубликованы. Снимки были сделаны при помощи аппарата Juno, в восьмой раз пролетевшего мимо самой крупной планеты Солнечной системы. Juno снял Юпитер и его спутники с расстояния в 27,5 тысячи километров от вершин облаков газового гиганта, сообщает REF News.

Ранее «Аргументы недели» писали, что астрономы предрекли человечеству гибель после исчезновения Юпитера. Ученые пришли к выводу, что данная планета играет очень важную роль в обеспечении безопасности Земли.