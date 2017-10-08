Постоянное недосыпание влияет на характер человека, причем не в лучшую сторону. Американские ученые провели исследования и доказали, что недосып может сделать человека лживым. Влияние недосыпы проявляется, если человек спит менее семи часов.

Профессор неврологии Калифорнийского университета в Беркли Мэтью Уокер по итогам своих исследований написал книгу "Почему мы спим", - пишет газета Chicago Tribune.

Ранее ученые утверждали, что недосып влияет на здоровье человека. Новые эксперименты позволили выявить и другие негативные свойства недосыпания.

"Стоит вам однажды проспать менее семи часов, и в вашем мозге и организме в целом начнутся необратимые изменения", - утверждает американский профессор. По данным Мэтью Уокера, человек, который утверждает, что может спать по шесть часов, обманывает себя и свое здоровье.