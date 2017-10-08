Ученые NASA получили новые данные о возникновении жизни на Земле

Сотрудники американского космического агентства NASA получили новые данные о зарождении жизни на Земле. К своим выводам ученые пришли, проанализировав информацию, собранную орбитальным аппаратом разведки Марса.

Научные сведения, которые передал аппарат, говорят о том, что несколько миллиардов лет назад на Красной планете существовали условия для формирования живых существ. Это вулканическая активность в сочетании со стоячей водой. Специалисты предположили, что данные условия присутствовали в древности и на Земле и именно благодаря им на ней появилась жизнь, пишет «Российская газета».

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что ученые допустили существование жизни на спутнике Сатурна.